Бывшего министра обвинили в Монако по делу российского миллиардера

Бывшему министру юстиции Монако Филиппу Нармино предъявили обвинения по делу российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает радиостанция Europe1.

По ее информации, чиновнику вменяют «пассивную и активную торговлю влиянием и пассивную коррупцию», а также нарушение тайны следствия. Аналогичное последнему обвинение предъявлено и Рыболовлеву — наряду с «активной торговлей влиянием и активной коррупцией», отмечает радиостанция.

Российского миллиардера 7 ноября отпустили из-под стражи после предъявления обвинения. В то же время он продолжает находиться под судебным контролем. Вместе с ним обвинения предъявили его адвокату Татьяне Бершеде, а также Кристин и Антуану Нармино — жене и сыну бывшего главы Минюста.

Задержан Рыболовлев был 6 ноября по требованию прокуратуры княжества Монако.

Нармино покинул пост министра юстиции Монако в сентябре 2017 года после публикации газеты Le Monde о подарках от российского миллиардера. В ней отмечалось, что Рыболовлев оказывал давление на монакские следственные органы и полицию, чтобы направить в выгодное русло следствие по тяжбе со швейцарским предпринимателем и арт-дилером Ивом Бувье. Того миллиардер обвиняет в намеренном завышении цен на произведения искусства.

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