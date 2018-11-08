Арестованный в Монако российский миллиардер отказался говорить

Задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев отказался отвечать на допросы следователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мужчине задали около 600 вопросов, однако ни на один он не ответил. Причиной стало несогласие Рыболовлева с законностью действий следователей: они проверили телефонную переписку его адвоката Татьяны Бершеды.

7 ноября бизнесмену предъявили обвинения, однако не уточнялось, по какой статье. Его подозревают в коррупции, «торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях. Вместе с миллиардером обвинения предъявили Кристин и Антуану Нармино — жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Бершеде.

Рыболовлев был задержан во вторник, 6 ноября, по требованию прокуратуры княжества Монако. По данным издания nrc.nl, глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым, которое помогало вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового fair play. В апартаментах миллиардера в Монте-Карло прошли обыски, ведется расследование.

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