Кремль отреагировал на задержание в Монако российского миллиардера

Кремль отнесся с повышенным вниманием к информации о задержании в Монако российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 7 ноября.

«Такие ситуации — задержание или аресты — наших предпринимателей имели место, мы традиционно относимся к каждому такому случаю с повышенным вниманием, внимательно отслеживаем новости, которые поступают, на предмет защиты законных интересов граждан Российской Федерации», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что ему неизвестны обстоятельства случившегося и суть обвинений.

Рыболовлев был задержан во вторник, 6 ноября, по требованию прокуратуры княжества Монако. Его подозревают в коррупции, «торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях.

Защита российского миллиардера связала его задержание с фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

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