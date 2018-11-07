Российскому миллиардеру предъявили обвинение в Монако

Российскому миллиардеру и владельцу футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву, задержанному в Монако, предъявили обвинение. Об этом сообщает Monaco-Matin.

В то же время статья, по которой мужчина проходит фигурантом, не уточняется. Отмечается, что Рыболовлева освободили из-под стражи, однако он продолжает находиться под судебным контролем.

Вместе с миллиардером обвинения предъявили еще троим, в том числе его адвокату. Женщину также освободили и оставили под контролем.

Рыболовлев задержан во вторник, 6 ноября, по требованию прокуратуры княжества Монако. Его подозревают в коррупции, «торговле влиянием» и соучастии в этих преступлениях.

Защита российского миллиардера связала его задержание с фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

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