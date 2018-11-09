Создан способ обнаружения скрытого ядерного оружия

Ученые Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) разработали систему, которая позволяет выявить признаки радиоактивного распада. Устройство захватывает частицы урана или плутония с помощью оптической ловушки, после чего можно выявить их колебания из-за испускания дочерних частиц, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи показали, что технически возможно определить точную кинетическую энергию нуклида, который был испущен радиоактивной частицей. Для этого частица микрометрового или субмикрометрового размера помещается в «оптический пинцет» — устройство, которое позволяет манипулировать объектом с помощью лазерного света. Она полностью поглощает импульс отдачи при испускании нуклида и начинает колебаться, что может быть легко обнаружено.

Специалисты планируют усовершенствовать метод, чтобы точно измерить колебания частицы и энергию отдачи. Это позволит определить изотопный состав радиоактивных частиц размера порядка нанометра и меньше. Такой подход может применяться в ядерной криминалистике, когда требуется определить источники радиации, которые могут применяться в качестве оружия массового поражения.

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