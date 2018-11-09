Сбербанк переедет

Сбербанк планирует открыть новую штаб-квартиру в районе «Москва-Сити» к 2021 году, передает ТАСС.

Отмечается, что банк решил перенести главный офис на улицу Кульнева у станции метро «Кутузовская» из-за развитой инфраструктуры, выгодных ценовых условий и хорошей транспортной доступности.

Офисный комплекс общей площадью более 300 тысяч квадратных метров будет состоять из трех зданий. По словам зампреда банка Станислава Кузнецова, новая штаб-квартира будет называется «Сбербанк-сити», там будет работать более 23 тысяч человек.

Он также подчеркнул, что переезд позволит высвободить более 100 тысяч квадратных метров площадей и существенно снизить расходы на логистику. Сейчас сотрудники штаб-квартиры Сбербанка работают более чем в 40 офисных объектах в Москве.

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