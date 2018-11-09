Объяснены загадочные взрывы морских мин США

Ученые Колорадского университета в Боулдере и Национального центра атмосферных исследований США доказали, что причиной спонтанных взрывов морских мин во время войны во Вьетнаме была геомагнитная буря. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В 1972 году ВМС США провели операцию «Карманные деньги», в рамках которой были заминированы несколько стратегических северовьетнамских портов. 4 августа члены экипажа самолета в составе Оперативной группы 77 заметили взрывы к югу от Хайфона. Всего за 30 секунд было зафиксировано 20-30 взрывов, также наблюдались 25-30 участков мутной воды, что указывает на то, что взрывов было больше. Как свидетельствуют рассекреченные документы ВМС, должностные лица США почти сразу же начали рассматривать версию о влиянии экстремальной солнечной активности. Однако было неизвестно, мог ли этот фактор действительно воздействовать на мины.

Согласно выводам ученых, одной из причин внезапной детонации было то, что мины были магнитными, то есть они реагировали на магнитные поля цели. В период со 2-го по 4-ое августа в области MR 11976, где была расположена группа солнечных пятен, произошла серия вспышек и корональных выбросов массы, которые достигли Земли за 14,6 часа. В результате возникли сбои не только в минах, но в электроснабжении и телеграфных линиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



