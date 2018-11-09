Футболист спровоцировал ДТП со смертельным исходом

Южнокорейский футболист Ли Чанмин, выступающий за местный «Чеджу Юнайтед», стал участником ДТП, повлекшего смерть одного из пассажиров. Об этом сообщает издание Inquirer Sports.

24-летний полузащитник, путешествуя на своем автомобиле, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. В результате аварии водитель получил серьезные травмы, а его 68-летняя пассажирка погибла.

В беседе с представителями правоохранительных органов Чанмин уже подтвердил, что действительно выехал на встречку. Полузащитник был трезв.

Чанмин имеет в активе игры за сборную Южной Кореи. Он также защищал цвета национальной команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!