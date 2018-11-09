Макгрегора увековечили

Восковая фигура ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора добавлена в коллекцию Музея мадам Тюссо. Об этом сообщает The Sun.

Экспонат был представлен публике 8 ноября. Фигура 30-летнего спортсмена установлена рядом с Криштиану Роналду, Лионелем Месси в крыле для атлетов. Рядом с восковым Макгрегором установлены весы для посетителей, отражающие весовую категорию. Другим атлетом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), представленом в музее является американец Чак Лидделл.

В своем последнем поединке Макгрегор уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Ирландец не сумел отобрать пояс чемпиона UFC в легком весе.

Ирландец провел 25 боев по правилам MMA. На его счету 21 победа и четыре поражения. Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весах.

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