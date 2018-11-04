Макгрегор похвалил марихуану Тайсона

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор считает, что бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон выращивает отличную марихуану. Об этом он написал у себя в Instagram.

«Прошлой ночью встретился с Майклом Тайсоном на арене "Хеликс" в Дублине. Я люблю и уважаю его. И я люблю "Хеликс" — здесь я выиграл два своих чемпионских пояса», — рассказал Макгрегор.

Он отметил, что бывший боксер говорил о нем неприятные вещи, однако боец рад был встретиться, обсудить все лицом к лицу и уладить конфликт.

«Марихуана, которую ты выращиваешь на своем ранчо "Ko Kush", действительно хороша. Для меня было честью попробовать ее», — добавил ирландец.

В конце декабря Майк Тайсон приобрел в Калифорнии участок для выращивания марихуаны. Его площадь составляет 16 гектаров. Бывший боксер заявлял о планах не только выращивать марихуану, но и открыть завод по ее переработке. Говорилось также о желании запустить учреждение для выведения новых сортов и исследования в области медицинского применения марихуаны.

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