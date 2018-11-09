Вдова завещала миллионы евро сыновьям и посуду дочерям

В Ирландии завершилась многолетняя тяжба между наследниками женщины, которым достались крайне неравные доли ее имущества. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Хозяйка фермы умерла в 2013 году и оставила старшему сыну землю площадью 3,5 акра (141 сотка), стоившую тогда 42 тысячи евро. Второму сыну досталось 199 акров (80,5 гектара) стоимостью три миллиона евро. Доля третьего сына составила 748,5 тысячи евро. Три дочери женщины получили по пять тысяч евро, а также посуду и столовые приборы.

Материалы по теме Королева Монако Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года

Такой раздел собственности не устраивал старшего сына. Он с 15 лет работал на родительской ферме, часто не получая за это жалованья. В 1997 году мать обещала оставить ему в наследство не менее 90 акров.

Через несколько лет они поругались из-за имущественных претензий, выдвинутых родственниками его супруги. В 2003 году женщина составила новое завещание и уменьшила его долю, а в 2007-м выгнала с фермы. Теперь он работает таксистом и не разговаривает с братьями и сестрами.

Судья, рассматривавший его жалобу, признал, что мать нарушила свой моральный долг, когда оставила старшего сына без надлежащего наследства, особенно если учесть, что тот 30 лет трудился на ее ферме и больше ничего не умел. Он постановил увеличить его долю до обещанных ранее 90 акров, стоимость которых теперь составляет 1,27 миллиона евро (около 97 миллионов рублей).

Женщина не сочла необходимым обеспечить дочерей после смерти, однако, по словам судьи, они не предъявляли претензий и не предоставили доказательств, что живут в стесненных обстоятельствах.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!