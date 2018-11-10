Черчесов восполнил утрату лидеров сборной

Тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым изменил состав в связи с потерей трех футболистов из-за травм. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Для подготовки к ближайшим матчам команды в расположение сборной были вызваны защитник Сергей Петров («Краснодар») и полузащитник Павел Могилевец («Рубин»).

Тренерский штаб пришел к такому решению, так как из-за травм сборной не помогут Денис Черышев, Марио Фернандес и Александр Головин. Все трое получили повреждения, выступая за свои клубы.

15 ноября российская сборная проведет контрольный матч с Германией. 20 ноября россияне сыграют против Швеции в матче Лиги наций.

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