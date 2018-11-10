В ПФР объяснили механизм выплаты пенсий работающим пенсионерам

То, что работающие пенсионеры сейчас не получают социальную пенсию по старости, является нормой действующего федерального закона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Пенсионного фонда России (ПФР).

«Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению – пункт 5 статьи 11 166-ФЗ», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что социальную пенсию могут получать граждане, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии. Средний размер социальной пенсии – около 9 тысяч рублей. По информации ПФР, около 3,2 миллиона человек в России получают эти выплаты.

С 1 августа в России повысился размер пенсий работающих пенсионеров. Максимальная прибавка составила 235 рублей.

Для работающих пенсионеров (по данным Пенсионного фонда, в России их около девяти миллионов) с 2016 года не предусмотрена ежегодная индексация выплат. Взамен они могут рассчитывать на корректировку в зависимости от страховых взносов работодателей.

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