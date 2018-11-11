Черчесов указал на ревность Германии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в интервью Bild рассказал о своем отношении к президенту Владимиру Путину. В частности, он указал на лидерские качества политика.

«Путин — наш лидер, который блестяще делает свою работу. Он болел за нас на чемпионате мира, после турнира пригласил на встречу в Кремль. Мы общались и по телефону. Сильная личность. Возможно, в Германии многие ревнуют, что он наш, а не ваш президент», — отметил Черчесов.

Под руководством тренера сборная России достигла лучшего результата на чемпионатах мира, дойдя до четвертьфинала. Команда уступила будущему финалисту — Хорватии.

После турнира футболисты были приглашены на прием в Кремль. Путин наградил игроков и тренерский штаб сборной: Черчесов получил орден Александра Невского, а Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич — ордена Почета. Кроме того, всем футболистам национальной команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.

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