В Москве устроят люксовую барахолку ради детей

В отеле «Балчуг Кемпински Москва» 18 ноября пройдет пятая Благотворительная барахолка проекта «Делись добром, Москва!» в поддержку Детского хосписа «Дом с маяком».

Благотворителям предложат одежду, украшения, аксессуары, кондитерские изделия, деликатесы, товары для дома и арт-объекты. Лоты предоставляют генеральный партнер мероприятия Bosco di Ciliegi и 50 постоянных партнеров проекта (в том числе Louis Vuitton, Swarovski, Tegin, Alena Akhmadullina, Pe for Girls, Roseville, IZBA Rouge, Katya Dobryakova, Amova Jewelry, Maltseva Style, I AM Studio, Kokosha-Studio, M.Reason, Poly Jewelry, Oganesyan, Victoria Andreyanova, Oxana Krengel, «Эконика», Ателье Юлии Николаевой, Beregite Ptits, Ploomiclothing, PêchePéché, Magie Accessories и другие).

Фото: предоставлено организатором 1 /5

Также будут представлены кондитерские изделия и деликатесы, товары для дома и предметы искусства, новые и винтажные предметы гардероба от частных лиц и звезд театра, эстрады, кино и спорта, которые можно будет получить за благотворительное пожертвование от 500 рублей в пользу детского хосписа «Дом с маяком». Все пожертвования пойдут на приобретение медицинской техники, необходимой для поддержания и облегчения жизни неизлечимо больных детей.

Организаторы события — Наталия Плохова, Ольга Савельева и Ксения Боломатова, команда волонтерского проекта «Делись добром, Москва!» и попечители благотворительного фонда «Дом с маяком».

Гостей ждут бьюти-студия, развлекательная программа и детский клуб. Мероприятие пройдет 18 ноября с 12 до 20 часов. Вход на площадку свободный.

В ноябре 2018 года аукционный дом Christie’s продал инвалидное кресло британского физика Стивена Хокинга за 393 тысячи долларов. Первоначально кресло оценили в 13 тысяч долларов, итоговая стоимость оказалась в 30 раз больше. Помимо кресла, была продана диссертация Хокинга 1965 года «Свойства расширяющихся Вселенных». За нее отдали 767 тысяч долларов, что более чем в три раза превысило ожидаемую цену. Вырученные средства будут переданы двум благотворительным организациям — фонду Стивена Хокинга и Ассоциации по борьбе с заболеваниями двигательного нейрона (Motor Neurone Disease Association).

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