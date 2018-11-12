Показ коллекции Bosco Fresh превратили в бардовский слет

На Воробьевых горах и в Лужниках прошел показ коллекции Bosco Fresh Осень/Зима 2018-2019. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Вечер был стилизован в духе бардовского слета и альпинистских походов: все гости получили на входе фирменные лыжные шапки Bosco Fresh и попали в «горнолыжное кафе», затем переправились по канатной дороге через Москву-реку с остановкой в заведении Courchevel. В кабинках канатной дороги гостям пели под гитару знаменитый хит из кинофльма «Вертикаль». Финальной точкой путешествия стал ресторан «Воробьи».

Фото: Bosco 1 /9

Помимо показа, гостей ждала развлекательная программа: кавказские танцы в исполнении народного ансамбля, сувенирная ярмарка и ужин. Гостями и участниками дефиле стали олимпийская чемпионка Татьяна Навка, телеведущий Андрей Малахов, олимпийский чемпион Алексей Немов с супругой Галиной, музыкант Валерий Сюткин, певица Сати Казанова, актрисы Маруся Фомина, Любовь Аксенова, и Юлия Хлынина, олимпийская чемпионка Анджелика Тиманина, актриса Мария Шумакова, стилист Влад Лисовец и телеведущий Иван Чуйков.

В октябре 2018 года компания Bosco открыла первый в истории бренда бутик Paul Smith на территории Поволжья, в городе Самаре. Площадь нового магазина, разместившегося в галерее Bosco di Ciliegi, составляет около 165 квадратных метров. В отделке интерьера использовано натуральное дерево. Основной сдержанный тон, светло-бежевый, разбавлен яркими цветовыми акцентами: красными, желтыми, оранжевыми и изумрудными тонами на перекрытиях и мебели.

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