Китайский стелс-истребитель показал оружие

Китайский истребитель пятого поколения J-20 в ходе показательных полетов на AirShow China 2018 продемонстрировал ракетное вооружение, пишет The Drive.

По ракете малой дальности PL-10 находится в боковых отсеках воздухозаборников. По мнению американского издания, такие ракеты оснащены тепловыми головками самонаведения, а при запуске выводятся из боковых отсеков специальными держателями.

В основном фюзеляжном отсеке истребителя разместились четыре ракеты класса «воздух-воздух» средней и большой дальности PL-15, которые, согласно The Drive, можно считать отдаленным аналогом американской AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) с прямоточным реактивным двигателем и головкой самонаведения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Маневры J-20 позволили изданию предположить, что нахождение истребителя в форсажном режиме возможно лишь непродолжительное время и сопровождается быстрой потерей топлива, однако замена двигателей может улучшить ситуацию.

Таким образом The Drive обратило внимание на состоявшуюся в ходе AirShow China 2018 демонстрацию четырех самолетов. Истребители выполнили программу из фигур сложного и высшего пилотажа, после чего два из них открыли отсеки вооружения и в таком виде прошли над трибунами.

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В ноябре South China Morning Post писала, что три единицы J-20 в ходе AirShow China 2018 совершили демонстрационные полеты в комплектации с российскими двигателями серии АЛ-31Ф, а не китайскими агрегатами WS-15. Разработка последних, как в сентябре сообщала газета, завершена.

Согласно данным Jane’s, китайские истребители четвертого поколения J-10B, один из которых на авиашоу AirShow China 2018, проходящем с 6 по 11 ноября в Чжухае, выполнил «кобру Пугачева» и «кленовый лист», оснащены китайскими силовыми агрегатами WS-10. Ранее такие истребители получали российские двигатели серии АЛ-31Ф.

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