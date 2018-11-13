Жену Мамаева без причины лишили машины

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что футбольный клуб не отдает ей автомобиль мужа. Слова женщины приводит «Комсомольская правда».

Mercedes AMG G63 припаркован на базе «Краснодара». Там Мамаев оставил его до того, как был арестован по делу о драках в Москве. «Сам автомобиль оформлен на Пашу, стало быть, принадлежит нашей семье. Когда я узнала, что машина стоит на базе, решила перегнать ее к нам во двор у дома», — объяснила супруга спортсмена.

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Она рассказала, что на ее просьбу вернуть автомобиль «Краснодар» ответил отказом. «По какой причине ее удерживают, непонятно. Якобы мы разводимся, потому машину они не хотели отдавать. В телефонном разговоре объяснила ситуацию и пояснила, что никакого развода нет, у меня есть подтверждающие это документы», — отметила Мамаева.

По ее словам, представители клуба потребовали согласие футболиста на передачу транспортного средства. Тот написал письмо из СИЗО и передал его через адвоката, однако «Краснодар» все равно не вернул Mercedes. В клубе комментировать ситуацию отказались.

Мамаев вместе с другом футболистом Александром Кокориным как минимум до 8 декабря пробудет в московском СИЗО «Бутырка». Они являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Мамаев и Кокорин 8 октября стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

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