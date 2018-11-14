Российские военные приготовились к кибератакам

Российская армия пытается максимально защитить коммуникации из-за угрозы кибератак. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник Службы защиты государственной тайны вооруженных сил Юрий Кузнецов.

По его словам, ряд стран наращивают «возможности информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях». В связи с этим в Минобороны ведется работа по «обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак».

Кузнецов также прояснил, что в ведении Службы оказался фронт работ по технической защите информации на стратегических и секретных объектах, а также обеспечение целостности и подлинности электронных документов.

14 октября министр обороны Нитдерландов Анк Бейлевелд заявила, что королевство находится в состоянии кибервойны с Россией. «Люди пытаются повлиять на ход политических дебатов здесь. Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17 [над Донбассом]. Нам пора перестать быть наивными в этой сфере», — сказала Бейлевелд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!