Трампа отчитали на понятном ему языке

Франция ответила на критику американского лидера Дональда Трампа на его же языке. Представитель правительства страны Бенжамен Гриво прокомментировал его посты в Twitter, передает РИА Новости.

«Я скажу два слова об этих записях. Вчера было 13 ноября, мы вспоминали об убийстве 130 наших сограждан, которое произошло три года назад в Париже. Поэтому я отвечу на английском: сommon decency (общепринятые правила приличия — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Во вторник, 13 ноября, Трамп в своем Twitter напомнил французам об итогах двух мировых войн. «В Первой и Второй мировых войнах угрозой была Германия — и чем это закончилось для Франции? В Париже уже начинали учить немецкий язык до того, как подоспели американцы. Платите за НАТО или смотрите сами!» — написал американский лидер. Затем он также раскритиковал Францию за слишком высокие ввозные пошлины на вино и напомнил Макрону о его низких рейтингах. Цепочку твиттов Трамп закончил высказыванием: «СДЕЛАЕМ ФРАНЦИЮ СНОВА ВЕЛИКОЙ!».

В 2015 году в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350 человек. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс», где проходил товарищеский матч между сборными Франции и Германии. Кроме того, в концертном зале «Батаклан» во время рок-концерта взяли заложников.

Спустя несколько дней в пригороде французской столицы один из предполагаемых организаторов терактов был убит. В апреле был осужден один из организаторов атак. Ответственность за серию терактов взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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