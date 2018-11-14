В российской колонии отказались принять письма инвалида по зрению

В исправительной колонии № 19 в Тавде Свердловской области слабовидящая женщина не смогла передать письма мужу-заключенному, так как они были написаны тактильным шрифтом. Об этом Znak.com рассказал правозащитник Алексей Соколов.

Все письма были возвращены отправительнице без каких-либо пометок. «В самой же колонии ей сказали, что расшифровывать шрифт Брайля там некому, потому такие послания запрещены», — рассказал активист.

По словам Соколова, женщину также заставляли лично писать заявления на передачи или свидания, а сопровождающему запрещали вести ее дальше контрольно-пропускных пунктов.

Женщина, получившая свои письма обратно, уже направила заявление в региональную прокуратуру. Следствие проведет проверку.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области заявили «Ленте.ру», что данная информация является недостоверной. «Осужденный, супруг гражданки, с начала 2018 года 74 раза общался с ней по установленному в ИК-19 таксофону. Отметим, что осужденный А. с жалобами на условия содержания в ИК-19 не обращался в надзорные инстанции или правозащитникам. Осужденный трудоустроен электриком, не имеет дисциплинарных взысканий», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что слабовидящую жену осужденного постоянно сопровождали на протяжении всего ее пути от комнаты свиданий до автомобиля.

В последний раз письмо, написанное шрифтом Брайля, в исправительной колонии № 19 было получено в 2010 году. В ведомстве подчеркнули, что в подобном случае сотрудники всегда обращаются за помощью в местное отделение Всероссийского общества слепых.

В апреле инвалида второй группы по зрению Петра Петрова обвинили в «стоянии на стреме» во время ограбления. По версии следствия, мужчина «наблюдал за окружающей обстановкой» и «облегчил своему соучастнику беспрепятственное изъятие имущества». В результате Петров провел четыре месяца в СИЗО, где значительно ухудшилось его самочувствие, и он стал инвалидом первой группы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!