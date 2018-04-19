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Слепого инвалида обвинили в «стоянии на стреме» во время грабежа

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Обвиненный в грабеже инвалид детства по зрению Петр Петров четыре месяца просидел в СИЗО, где его самочувствие резко ухудшилось и из инвалида второй группы он превратился в инвалида первой. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По версии следствия, Петров вместе с другим фигурантом дела Рустамом Магомедшариповым избили и ограбили на улице москвичку Светлану Васильеву, отняли у нее тысячу рублей и два мобильных телефона за 500 рублей каждый. В обвинительном заключении сказано, что инвалид «стоял в непосредственной близости к потерпевшей, наблюдая за окружающей обстановкой и оказывая моральное воздействие на Васильеву, тем самым облегчая своему соучастнику беспрепятственное изъятие имущества».

У Петрова своя версия случившегося. Он рассказал «Радио Свобода», что в тот день шел с Магомедшариповым на встречу с его знакомой, которая хотела сдать квартиру. «Я слышал, как ехали машины, слышал, что шли люди, мы были неподалеку от метро, где много магазинов, потом Рустам подошел ко мне и дернул меня за рукав как собачонку, потащил к дороге, на мой вопрос, что сказала хозяйка, он ничего не ответил», — вспоминал мужчина.

Приехавшие на вызов полицейские задержали их у ближайшего светофора. Петров сразу сказал, что он инвалид, и показал удостоверение. Пострадавшая Васильева на допросе говорила, что не знает Петрова и он ее не бил. После этого оперативники посадили его в машину, куда-то отвезли, вывели из салона и сказали присесть и вытянуть руку — так в деле появился протокол осмотра места происшествия с показаниями Петрова, которые он якобы лично прочитал и подписал, хотя он не учился в школе и не умеет читать и писать.

Суд оправил обоих под стражу, где у Петрова не было доступа к необходимой офтальмологической помощи и лечению. До ареста он мог ориентироваться в знакомом пространстве, например в квартире, но за четыре месяца мужчина почти полностью потерял остатки зрения.

В ноябре 2017 года Бабушкинский суд Москвы постановил выделить дело инвалида в отдельное производство, поскольку «обвинительное заключение составлено с нарушением требований законодательства и содержит противоречия». Издание отмечает, что такая формулировка фактически означает скорое снятие обвинений с Петрова. Сейчас он с женой и новорожденным сыном живет в квартире родственников в Москве, где за неуплату отключили свет и воду. Семья живет на пенсию Петра в восемь тысяч рублей и пособие на ребенка — еще 3,5 тысячи. Они не могут уехать домой в Оренбургскую область, потому что Петров находится под подпиской о невыезде в ожидании решения по делу.

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