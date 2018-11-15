Энергетики показали Собянину новый объединенный диспетчерский пункт

Мэр Москвы Сергей Собянин 15 ноября открыл новый объединенный центральный диспетчерский пункт в «Московских кабельных сетях» — филиале «Московской объединенной электросетевой компании», входящей в группу «Россети». В рамках визита генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский представил Сергею Семеновичу масштабный проект по цифровизации электрических сетей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе сетевой компании.

В частности, мэру Москвы продемонстрировали возможности нового объединенного диспетчерского пункта на примере смоделированного энергетиками технологического нарушения. «Московские кабельные сети» обеспечивают электроснабжение Москвы, эксплуатируя свыше 63 тысяч километров подземных кабельных линий. Благодаря этому (новому объединенному диспетчерскому пункту — прим. «Ленты.ру») энергетики смогут повысить надежность работы сетей и сократить время реагирования на различные инциденты», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, цифровизация московской энергетики является одним из важных проектов создания «умного города». «Умные электросети» будут надежнее, экономичнее и дешевле в эксплуатации по сравнению с традиционными сетями.

В ходе открытия объединенного диспетчерского пункта Павел Ливинский представил Сергею Собянину проект по созданию Цифрового района электрических сетей (РЭС) в Северо-Западном округе столицы, который будет полностью реализован до конца 2020 года. Проект является частью стратегии по построению цифровой сети в столичном регионе.

«Москва будет первым субъектом РФ, которая перейдет на полную цифровизацию электросетевого комплекса уже в 2023 году», — подчеркнул Павел Ливинский.

На первом этапе применения современного программно-технического комплекса в рамках создания Цифрового РЭС на 35 процентов увеличится управляемость электрической сетью. Технологические нарушения будут определяться мгновенно, в автоматическом режиме. А функция «советчик диспетчера» поможет выбрать оптимальный и самый быстрый способ дистанционного устранения нарушения.

В проект «Цифровой РЭС» будет интегрирована система «Цифровой электромонтер». Она предполагает оснащение персонала мобильными устройствами управления и контроля, наличие мобильных решений с действующими информационными системами.