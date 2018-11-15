Россия проведет еще один чемпионат мира впервые в истории

Россия стала страной-хозяйкой чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Решение было принято на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB), который прошел 15 ноября в Мексике. «Этот турнир — это дань уважения нашим болельщикам, спортсменам, ветеранам, руководству страны, всем заинтересованным людям. В нашей стране огромное количество любителей и преданных нашему спорту фанатов, они заслуживают того, чтобы вживую увидеть звезд мирового волейбола на домашнем чемпионате», — заявил глава ВФВ Станислав Шевченко.

Города проведения, а также сроки турнира будут определены на Административном совете FIVB в середине февраля. Чемпионат мира по волейболу пройдет в России впервые в истории. Соревнования проводятся раз в четыре года. Действующим победителем является сборная Польши.

Летом 2018-го в России также впервые прошел чемпионат мира по футболу. Матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов. Победителем стала сборная Франции.

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