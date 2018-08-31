Еще один олимпийский чемпион раскритиковал награды российским футболистам

Олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин поделился мнением о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Его слова приводит «Бизнес Online».

«Если бы они попали в четверку, я бы руками и ногами был за такое решение, но сейчас, конечно, получился казус. Надо было отметить характер наших футболистов, но какими-то другими наградами», — заявил Тетюхин.

По мнению олимпийского чемпиона, давать звания ЗМС футболистам некорректно по отношению к другим спортсменам, которые не удостаиваются наград за выход в 1/4 финала.

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В конце июля серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова выступила с критикой награждения футболистов сборной России, дошедших до четвертьфинала чемпионата мира-2018. По ее мнению, такой шаг обесценивает звание ЗМС. Волейболистку поддержали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский и бывший футболист сборной России Евгений Алдонин.

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