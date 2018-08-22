Футболист сборной России ответил на критику Гамовой

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов ответил на критику спортсменов, которые считают, что футболисты национальной команды не должны были получать звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Получить звание ЗМС — большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию», — заявил Самедов.

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По словам хавбека, в футболе больше сборных топ-уровня и путь к достижению наград длиннее. «Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции», — добавил он.

28 июля серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова выступила с критикой награждения футболистов сборной России, дошедших до четвертьфинала чемпионата мира-2018. По ее мнению, такой шаг обесценивает звание ЗМС. Волейболистку поддержали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский и бывший футболист сборной России Евгений Алдонин.

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