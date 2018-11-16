Кувейт ополчился на Достоевского

Роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы» попал в черный список в Кувейте. Об этом сообщает The Guardian.

Министерство информации Кувейта включило в перечень запрещенной литературы почти тысячу книг, среди которых оказалось произведение русского автора. Черный список состоит более чем из четырех тысяч книг, в числе которых «Сто лет одиночества» колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса и «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго.

Отмечается, что в сентябре активисты дважды выходили на улицы Эль-Кувейта в знак протеста против ужесточения цензуры. Министерство информации основывается на принятом в 2006 году законе о книгах и прессе, в рамках которого запрету подлежат публикации, оскорбляющие ислам, угрожающие национальной безопасности страны или подстрекающие к беспорядкам и совершению аморальных действий.

В декабре 2017-го роман «Братья Карамазовы» попал на второе место рейтинга лучших книг о Боге по версии The Guardian.

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