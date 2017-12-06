Культура
 
Последние новости
Путин нашел виноватых в отстранении России от Олимпиады
Нелюбовь к оральному сексу довела россиянку до правоохранителей
Россия предложила США вместе повоевать в Ираке с ИГ
В топ-10 книг о Боге забыли включить Ветхий Завет и Коран
Подрядчик Минобороны назвал способ обойти западные санкции
«Богатые русские дети» прокатились по встречке в Нью-Йорке
На борту выкатившегося с полосы в Шереметьево самолета был министр  

В топ-10 книг о Боге забыли включить Ветхий Завет и Коран

Перейти в «Мою Ленту»

Издание The Guardian составило список лучших книг о Боге. В топ-10 не попали такие священные тексты, как Ветхий Завет и Коран.

Рейтинг возглавил Евангелие, переведенное на английский язык американским поэтом Ричмондом Латтимором. Критики отметили, что в его переводе расценивают произведение как художественный роман, а не как религиозную работу.

На вторую строчку литературоведы поместили роман «Братья Карамазовы» русского писателя Федора Достоевского. Замыкает тройку «Версия Роджера» Джона Апдайка.

В десятку также вошли такие книги, как «Силы земные» Энтони Берджесса, «Время ангелов» Айрис Мердок, «Последнее искушение Христа» Никоса Казандзакиса, «Удача Оменсеттера» Уильяма Говарда Гэсса, «Шпиль» Уильяма Голдинга, «Лавр» Евгения Водолазкина и «Хорошего человека найти нелегко» Фланнери О'Коннор.

В ноябре сообщалось, что Библия заразила пользователей опасным вирусом. Специалисты обнаружили в Google Play вредоносное программное обеспечение, замаскированное под приложение для чтения священного текста.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Top 10 novels about God
Объявлен самый скучный фильм всех времен
Кинокритики признали фильм о гомосексуальной любви лентой года
Объявлены лучшие сериалы года
Другие материалы рубрики
Культура00:06Сегодня

Ее тело — ее дело

Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
19:39Сегодня

Объявлен самый скучный фильм всех времен

18:47Сегодня

Александр Паль и резиденты Comedy Club озвучили комедию режиссеров «1+1»

16:46Сегодня

Названы самые популярные клипы в России и в мире

Культура15:16Сегодня

Первый на селе

В дома культуры в малых городах вдохнут новую жизнь
21:00 5 декабря

Лауреатом премии «Букер» впервые в истории стала женщина-дебютант

18:42Сегодня

Назван самый высокооплачиваемый музыкант мира

15:53Сегодня

Кинокритики признали фильм о гомосексуальной любви лентой года

Культура

Тотальный каваий

Японский художник Такаси Мураками соединил Восток и Запад в Музее «Гараж»
16:28Сегодня

Автор «Хардкора» снимет сериал про союз Николая II с вампирами

13:37Сегодня

Билл Гейтс призвал прочитать книги про бедность и комика-трансвестита

07:33 5 декабря

Джона Сноу из «Игры престолов» признали худшим модником мира

Россия
Владимир Путин Выбрал сцену
Путин идет в президенты. Первыми об этом узнали рабочие
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
Расхитители 223 миллионов на военные стройки в Арктике получили условные сроки
Решение об изъятии детей у отрезавшей грудь екатеринбурженки пересмотрят
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Пациентов больницы в Югре заражали гепатитом три года подряд
Все материалы
Мир
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Путин объявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии
Россия предложила США вместе повоевать в Ираке с ИГ
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
НАТО захотела расширить сотрудничество с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Порошенко узрел «руку Москвы» в освобождении Саакашвили
ООН перестанет кормить Донбасс из-за нехватки денег
Пытавшегося вывезти 350 литров алкоголя россиянина задержали в Казахстане
Порошенко послал пранкера в задницу за вопрос о горилке
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Банк «Возрождение» стал лауреатом премии «Финансовый Олимп-2017»
«Аэрофлот» компенсирует пассажирам задержку шести рейсов в Шереметьево
Сотрудники «Аэрофлота» нашли пропавшую при выгрузке багажа таксу
В России резко подорожали помидоры и огурцы
Ставка по ипотеке упала до исторического минимума
«Ашан» возле Кремля заподозрили в продаже запрещенного сыра
Все материалы
Силовые структуры
Последний причал
Мощь и гордость российского флота в 1990-е распилили на куски
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет
Трое подростков под Петербургом зарубили топором совращавшего их мужчину
Российский полицейский убил себя и мешавшего ему совершить суицид коллегу
Россиянина осудили за обстрел полицейских, захват заложников и побег в платье
Все материалы
Наука и техника
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
Перевернувший математику ученый победил бесконечность
Подрядчик Минобороны назвал способ обойти западные санкции
США спустили на воду эсминец будущего
Раскрыт способ есть и худеть
Все материалы
Спорт
Докатились
Кто виноват в олимпийском позоре России
В сборной России расстроились из-за неудавшегося самоубийства Родченкова
В пролете: Россию лишили Олимпиады
Мутко отстранили пожизненно, но спортсмены еще могут поехать в Корею
В правительстве одобрили выступление россиян под нейтральным флагом
Путин нашел виноватых в отстранении России от Олимпиады
МОК предложил ФИФА поискать допинг в российском футболе
Путин разрешил россиянам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
Все материалы
Культура
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Что смотреть зимой
Труп Сталина, последние джедаи и цирк уродов: 20 главных кинопремьер сезона
Объявлен самый скучный фильм всех времен
В топ-10 книг о Боге забыли включить Ветхий Завет и Коран
Названы самые популярные клипы в России и в мире
Назван самый высокооплачиваемый музыкант мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Написавшему упадническое письмо Санте малышу предрекли будущее серийного убийцы
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
Испугавшаяся виртуальной реальности американка схватила собаку за зад
Удирающего по крыше от спецназа Саакашвили превратили в мем
В сети удивились румяному поросенку на шкафчике мальчика Мухаммада
В сети поломали голову над звуковой иллюзией прыгающей электровышки
Все материалы
Ценности
Игра в машинки
Миллионеры поторгуются за BMW Стива Джобса с редким телефоном
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным
Эмили Ратаковски посоветовали одеться и найти нормальную работу
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Россияне потратили на автомобили полтора триллиона рублей
Болгары связали огромный шарф на все тело
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Все материалы
Из жизни
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
На дне Красного моря нашли осла в шляпе
В сети назвали «темным колдовством» салат из сахара и жира
Отправившуюся на свидание американку нашли мертвой спустя три недели
Найден способ довезти бургеры до дома теплыми
Все материалы
Бык-обогатитель
Все, что нужно знать о первом кроссовере Lamborghini по имени Urus
КуИкс-Революция
Все, что нужно знать о Infiniti QX50 с революционным мотором
Пять метров практичности
Все, что нужно знать о самом большом кроссовере Subaru
Странные автомобили для странных рекордов
Самый узкий в мире электрокар, скоростной туалет и другие
Калифорниец стал самым неудачливым угонщиком
BMW X6 M приспособили для тяжелого бездорожья
Peugeot и Citroen построили «кренящийся» трехколесный гибрид
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы