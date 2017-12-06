В топ-10 книг о Боге забыли включить Ветхий Завет и Коран

Издание The Guardian составило список лучших книг о Боге. В топ-10 не попали такие священные тексты, как Ветхий Завет и Коран.

Рейтинг возглавил Евангелие, переведенное на английский язык американским поэтом Ричмондом Латтимором. Критики отметили, что в его переводе расценивают произведение как художественный роман, а не как религиозную работу.

На вторую строчку литературоведы поместили роман «Братья Карамазовы» русского писателя Федора Достоевского. Замыкает тройку «Версия Роджера» Джона Апдайка.

В десятку также вошли такие книги, как «Силы земные» Энтони Берджесса, «Время ангелов» Айрис Мердок, «Последнее искушение Христа» Никоса Казандзакиса, «Удача Оменсеттера» Уильяма Говарда Гэсса, «Шпиль» Уильяма Голдинга, «Лавр» Евгения Водолазкина и «Хорошего человека найти нелегко» Фланнери О'Коннор.

В ноябре сообщалось, что Библия заразила пользователей опасным вирусом. Специалисты обнаружили в Google Play вредоносное программное обеспечение, замаскированное под приложение для чтения священного текста.