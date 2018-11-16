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Писателя жестоко затроллили из-за «10 правил написания романа»

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Американского писателя Джонатана Франзена засмеяли в сети после публикации «10 правил для романистов». На это в пятницу, 16 ноября, обратил внимание The Guardian.

В списке правил, опубликованном на портале Lithub, такие наставления: «Читатель — друг, а не враг или наблюдатель», «Нужно полюбить, прежде чем быть безжалостным», «Сомневаюсь, что кто-то с интернетом на рабочем месте способен написать хороший роман», «Интересные глаголы редко бывают очень интересными», «Когда сидишь, видишь больше, чем когда гонишься за чем-то».

Пользователи Twitter поиздевались над романистом и придумали собственные правила. «Персонажи должны какать сюжетом», — написал автор бестселлеров Чак Вендиг. Он также предложил такие наставления, как «Блин, хрен знает, никто на самом деле не понимает, как это делать», «Ешь пчел», «Заканчивай со своим дерьмом».

Другая писательница Джоди Пиколт, чьи книги становились бестселлерами, ретвитнула правила Франзена, отметив, что нарушила все 10 наставлений, что не помешало ей стать успешной.

Франзен — автор таких книг, как «Поправки», «Свобода» и «Безгрешность».

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