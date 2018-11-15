Авторам книги о непристойностях в христианстве вручили 700 тысяч рублей

Жюри премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» объявило имена лауреатов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с церемонии награждения.

В номинации «Естественные и точные науки» им стал Сергей Ястребов с книгой «От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни». Текст отвечает на такие вопросы, как «Из чего состоят живые тела и при чем тут углерод? Что такое генетический код, кто такие вирусы, как устроено эволюционное древо и почему произошел кембрийский взрыв?».

В номинации «Гуманитарные науки» победили Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман с книгой «Страдающее Средневековье». «Эта книга расскажет о том, как в христианской иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным», — говорится в аннотации.

Денежный эквивалент каждой награды составляет 700 тысяч рублей.

В этом году также появилась новая номинация «Просветитель.Digital». В ней награждены Леонид Млечин и Михаил Зыгарь за электронные проекты.

В шорт-лист вышли восемь книг в двух номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки».

Номинация «Естественные и точные науки»:

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Станислав Дробышевский «Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей»;

Алексей Савватеев «Математика для гуманитариев. Живые лекции»;

Ирина Якутенко «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами»;

Сергей Ястребов «От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни».

Номинация «Гуманитарные науки»:

Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман «Страдающее Средневековье»;

Владислав Иноземцев «Несовременная страна. Россия в мире XXI века»;

Борис Колоницкий «#1917 Семнадцать очерков по истории Российской революции»;

Амиран Урушадзе «Кавказская война. Семь историй».

Каждый финалист вознагражден денежным призом в размере 100 тысяч рублей.

Премия «Просветитель» была учреждена в 2008 году почетным президентом компании «Вымпелком» и основателем Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрием Зиминым. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы.

В этом году жюри премии возглавил российский физик и математик, популяризатор науки Алексей Семихатов. Все книги вошедшие в шорт-лист закупаются для библиотечной программы премии.