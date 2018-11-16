Полмиллиона россиян определились с именами для аэропортов

В финальном этапе проекта «Великие имена России», который длится уже четыре дня, приняли участие более 500 тысяч россиян. Таким образом, прирост голосов за день составил 200 тысяч. Об этом сообщает официальный портал конкурса великиеимена.рф.

За это время больше всего голосов отдано аэропорту Уфы — 33,5 тысячи человек, аэропорту Калуги (31,2 тысячи), аэропорту Казани (25,7 тысячи) и аэропорту Якутска (22,3 тысячи).

Также отмечается, что питерский Пулково набрал больше 16 тысяч голосов, а за московский Внуково проголосовало около 15 тысяч человек.

Кроме того, ранее на портале «Российская общественная инициатива» появилась петиция по поводу возврата имени музыканта Егора Летова в шорт-лист. Ее подписали уже более десяти тысяч человек. Для того, чтобы петицию рассмотрели, она должна собрать сто тысяч голосов.

11 октября был запущен общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников.

Голосование, по итогам которого каждому из 47 аэропортов-участников присвоят имя выдающегося соотечественника, проводится с 12 по 30 ноября. Желающие смогут проголосовать за любое имя из списка на сайте, в социальных сетях, а также по телефону горячей линии.

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