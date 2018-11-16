Полиция сорвала день рождения российскому бойцу MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Евгений Гонтарев задержан полицией по подозрению в разбое. Об этом сообщает «Пятый канал».

Это произошло 15 ноября, в этот день Гонтарев праздновал 28-й день рождения. Бойца подозревают в хищении внедорожника, трех телефонов, золотой цепочки и денег.

Профессиональная карьера Гонтарева началась в 2012 году. Боец выступает в средней весовой категории, провел девять боев (три победы и шесть поражений). Последний поединок спортсмен провел под эгидой российского промоушена Fight Nights Global 19 мая. В нем он уступил судейским решением Махачу Хваджаеву.

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