Найден утерянный мультфильм про предка Микки Мауса

В Японии нашли утерянный мультфильм Уолта Диснея. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Мультфильм обнаружил 84-летний исследователь истории аниме Ясуши Ватанабе, который приобрел его десятки лет назад, когда учился в школе. Тогда покупка обошлась ему в четыре доллара по нынешнему курсу. Ватанабе долгое время не осознавал ценность приобретения.

«Я был фанатом Disney много лет, и я счастлив, что смог сыграть роль в этом открытии», — заявил он.

Короткометражная лента была выпущена в 1928 году, ее оригинальное название — Neck ’n’ Neck («Ноздря в ноздрю»). Изначальная версия длилась пять минут, но в Японии ее сократили до двух минут, сменив название на Mickey Manga Spide («Манга о шустром Микки»).

Главным героем картины стал удачливый кролик Освальд. Другим персонажем стало создание, которое, как утверждают исследователи, можно считать предшественником Микки Мауса.

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