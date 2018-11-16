Рубившая Porsche топором киевлянка в розовом пальто оказалась украинской певицей

Видеозапись, на которой девушка в розовом пальто рубит топором Porsche в центре Киева, оказалась постановкой, инсценированной для съемок клипа. Ролик в пятницу, 16 ноября, появился на YouTube.

Героиней ролика стала украинская певица, участница группы MDZ. Песня называется No Stress — именно эти слова артистка написала краской на автомобиле.

В клип также вошли кадры, на которых она портит другую машину.

Видео, на котором девушка в розовом рубит Porsche, появилось в сети накануне. Сообщалось, что инцидент произошел около 13:00 напротив киевской синагоги, на пересечении улиц Шота Руставели и Рогнединской. К припаркованному Porsche Boxster подъехал автомобиль Chevrolet, из которого вышла девушка и начала бить по капоту автомобиля топором, после чего села в свою машину и уехала. Через 15 минут после этого к Porsche подошел мужчина в капюшоне и уехал в неизвестном направлении.

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