Киевлянка в розовой шубе напала с топором на Porsche

В центре Киева девушка в розовой шубе разрисовала припаркованный у обочины Porsche и изрубила его топором. Об этом сообщает портал «Информатор».

Инцидент произошел около 13:00 напротив киевской синагоги, на углу улиц Шота Руставели и Рогнединской. К припаркованному Porsche Boxster подъехал автомобиль Chevrolet. Из него вышла девушка в розовой шубе и серебристых сапогах. Баллончиком с краской она написала на Porsche слово «сволочь», после чего достала из-под шубы топор и примерно минуту била им по капоту и лобовому стеклу автомобиля.

Затем девушка села в свою машину и уехала. Через 15 минут к Porsche подошел мужчина в капюшоне и уехал на нем в неизвестном направлении.

В октябре стало известно, что полсотни подростков разгромили магазин в центре Киева. Около 50-70 детей ворвались в помещение, разбросали продукты и вынесли пиво и виски.

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