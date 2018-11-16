Желавшей исправить форму носа москвичке пробили череп

Жительнице Москвы пробили основание черепа во время операции по коррекции носа. Об этом сообщает Рен ТВ.

25-летняя женщина легла на ринопластику в одну из частных клиник. Во время операции хирург совершила неверную манипуляцию, вследствие чего у пациентки открылось сильное кровотечение, которое не удалось остановить своими силами.

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Прибывшей бригаде врачей скорой помощи хирург рассказала, что кровотечение стало реакцией организма на лекарства. Позднее в городской больнице эта версия не подтвердилась. Пострадавшей провели уже несколько операций, в настоящее время ее жизнь поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких.

Следственный комитет заинтересовался данным инцидентом, организовано проведение доследственной проверки.

14 ноября сообщалось о жительнице штата Техас, которая ради экономии отправилась на пластическую операцию в Мексику. Операция прошла неудачно — из-за ошибки анестезиолога у женщины случился сердечный приступ и развился отек мозга. Врачи отказывались отдать медицинскую карту родственникам пациентки, пока те полностью не оплатили услуги.

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