Модель лишилась носа из-за неудачной операции

Британская модель пожаловалась на неудачную ринопластику, оставившую ее «без костей в носу». На ее историю обратило внимание издание The Sun.

Хлоя Хан (Chloe Khan) опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост с признанием о неудачной операции 4 февраля. По ее словам, она потратила на нее 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 8 миллионов рублей).

A post shared by 🌴Chloe Khan🌴 (@chloe.khan) on Feb 4, 2018 at 10:06am PST

Модель призналась, что решила поделиться снимком, так как ее постоянно спрашивают о последней ринопластике. Поэтому она решила рассказать подписчикам, что в ее случае речь шла не об изменении формы носа, а о его восстановлении. По словам Хан, в конце октября ей сделали неудачную операцию, после которой «в носу не осталось костей». Чтобы восстановить носовую перегородку, девушке пришлось пересаживать хрящи из уха.

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Хан призвала не поддаваться на рекламу из Instagram, так как у прошлого хирурга, сделавшего ей неудачную операцию, «были миллионы подписчиков, и ей никто не поверил, что он сделал операцию плохо». Модель посоветовала несколько раз подумать, прежде чем решиться на операцию, и пользоваться услугами только проверенных докторов.

Хлоя Хан снималась для журнала Playboy и участвовала в ряде реалити-шоу, среди которых «Х-фактор» и Celebrity Big Brother.

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