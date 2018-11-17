Москва отреагировала на расследование о влиянии ФСБ на выдачу виз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала фантазиями расследование о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) помогла предполагаемым отравителям бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля получить визу в Великобританию.

В пятницу, 16 ноября, было опубликовано совместное расследование британской группы Bellingcat и издания The Insider. В нем утверждается, что предполагаемым отравителям бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Александру Петрову и Руслану Боширову — получить визу в Великобританию помогла ФСБ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили Россию. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой.

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