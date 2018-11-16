ФСБ назвали «поставщиком» виз для Петрова и Боширова

Предполагаемым отравителям бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — Александру Петрову и Руслану Боширову — получить визу в Великобританию могла помочь Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Так утверждают британская группа Bellingcat совместно с изданием The Insider.

Как говорится в их расследовании, у мужчин не было бизнес-связей с Британией или компаний в России, однако им дали как шенгенскую визу, так и визу в Соединенное Королевство. Это якобы стало возможным благодаря уязвимостям в системе, которыми смогли воспользоваться спецслужбы.

По версии издания, в 2016 году сотрудники ФСБ принудили к сотрудничеству работника визового центра TLScontact, через который россияне подают документы. Ему они сообщили, что собираются отправить в Великобританию пару человек и хотят, чтобы им дали документы без лишних проверок. Мужчина заявил им, что это невозможно без «своего» человека в консульстве, а затем эту тему больше не поднимали.

Имена тех, кого ФСБ хотела отправить за границу, не называются. В то же время в материале указывается, что это могли быть Петров и Боширов — уже через несколько месяцев они впервые оказались в Великобритании.

Сотрудник визового центра рассказал, что агенты заставили его подписать согласие на сотрудничество, а также создавали его семье проблемы при оформлении документов и угрожали отправить беременную жену и престарелую мать в тюрьму. Он добавил, что в 2016 году у спецслужб был доступ к видеокамерам в визовом центре и данные о его внутренней сети. Мужчина также заявил, что старался уклоняться от заданий, а в 2017 году ему удалось уехать в США и получить там убежище.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили Россию. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой. Они также утверждают, что Петров — военный врач, сотрудник ГРУ Александр Мишкин.

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