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Глава Apple рассказал об усталости от iPhone

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Глава корпорации Apple Тим Кук признался, что стал реже пользоваться смартфоном iPhone. Об этом он рассказал в интервью Axios.

Он заявил, что раньше слишком часто использовал смартфон, но теперь стал обращаться к нему реже. «Число случаев, когда я достаю свое устройство, уменьшается», — заметил глава Apple. Кук ограничил количество уведомлений, которые приходили на его мобильное устройство, благодаря чему время пользования мобильным аппаратом сократилось.

Согласно данным Fox News, средний пользователь проверяет новости на смартфоне каждые 12 минут. Исследование Ofcom подсчитало, что 78 процентов британцев не представляют своей жизни без телефона. Обычно старшее поколение проводит онлайн два часа 28 минут в день, а среди 18-24-летних время обращения к интернету достигает трех часов 14 минут.

В июне стало известно, что в новом программном обеспечении iOS 12 появится функция, которая позволит пользователям следить за тем, как они используют свои гаджеты и тратят время в приложениях. Отмечалось, что опция должна заставить снизить время использования iPhone или относиться к этому более осознанно. iOS 12 вышла 17 сентября. Большая часть нововведений связана с быстродействием и оптимизацией работы.

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