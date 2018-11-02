Трамп ополчился на трансгендеров и вызвал гнев крупнейших компаний

Более 50 крупнейших американских компаний, в том числе Apple, Google, Facebook, Microsoft, Uber, IBM и Airbnb, подписали открытое письмо с требованием отменить пересмотр понятия «пол», предложенный администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

«Мы выступаем против любых административных и законодательных мер, направленных на аннулирование защитных механизмов для трансгендеров путем нового толкования существующих законов», — сказано в письме. Подписанты добавили, что они не одобряют политику, нарушающую право на неприкосновенность частной жизни. «То, что вредит трансгендерным людям, вредит нашим компаниям», — заключили они.

Ранее газете The New York Times стало известно, что американская администрация рассматривает возможность принятия более узкой юридической трактовки понятия половой принадлежности, «которая обусловлена половыми органами при рождении». При предшественнике Трампа Бараке Обаме пол определялся выбором человека, а не биологическими характеристиками.

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В 2017 году Трамп запретил трансгендерам служить в американских вооруженных силах. «Нельзя заставлять их [ВС] тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — сказал он. Федеральные судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде выпустили постановления, блокирующие запрет Трампа. В конце прошлого года министерство обороны США объявило, что начинает принимать новобранцев-трансгендеров. В феврале был подписан первый контракт.

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