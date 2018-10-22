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В США задумали узаконить лишь два пола

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Администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос введения юридической концепции пола, согласно которой он будет определяться только при рождении. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, над установлением юридического определения пола в настоящее время работает Министерство здравоохранения и социальных служб США. В ведомстве считают, что необходимо четкое и единообразное определение, основанное «на биологии, которая ясна, обоснована научно и объективна». Таким образом пол определялся бы наличием первичных половых признаков и мог бы быть либо мужским, либо женским, а также неизменным на протяжении всей жизни.

При этом любое сомнение должно решаться путем тестирования. «Пол, изначально указанный в свидетельстве о рождении, должен представлять собой окончательное доказательство пола человека, если не опровергается достоверными генетическими доказательствами», — говорится в рабочих материалах министерства.

Газета указывает, что ведомство выступает за установление юридического определения пола в статье 9 федерального закона. Он запрещает половую дискриминацию в образовательных программах, получающих господдержку.

Нынешняя администрация считает, что отсутствие ясности в этом вопросе позволило предыдущим властям незаконно расширить защиту гражданских прав на людей, у которых этих прав быть не должно. В случае принятия такого постановления официального признания, по сути, лишатся трансгендеры, отмечает The New York Times.

Президент США в конце марта подписал меморандум, запрещающий трансгендерам службу в армии, кроме как при «исключительных обстоятельствах». По разным оценкам, в американской армии служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.

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