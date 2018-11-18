Проваленный учителями математики тест по математике обругали

Министр просвещения России Ольга Васильева оправдала учителей, которые не справились с тестом Рособрнадзора по математике и информатике. Об этом она заявила в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале, ее слова цитирует ТАСС.

«Касаемо этого исследования, я хочу, чтобы меня услышали все: исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, — что оно некорректно от начала и до конца. Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным», — сказала министр.

По ее словам, в 2012 году более 67 процентов учителей математики прошли переподготовку в рамках концепции преподавания по этому предмету.

12 ноября стало известно, что почти половина российских учителей математики не справились с работой по математике. Наиболее успешный результат показали педагоги по обществознанию и праву, также испытание прошли около 75 процентов учителей русского языка и литературы. Тестирование проходило в рамках ежегодного исследования Рособрнадзора, в котором участвовали 22 тысячи педагогов из 67 регионов России.

Позже преподаватель, доктор физико-математических наук Александр Иванов рассказал, что задания были составлены с грубыми ошибками и многие педагоги просто отказались его выполнять.

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