Правительство предложило выделить миллиарды IT-компаниям

Министерство цифрового развития России (Минкомсвязь) предложило установить субсидии на льготные кредиты отечественных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Как сообщает РБК со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгения Кислякова, субсидии составят 50 процентов от рыночной банковской ставки.

«Если ставка 12-14 процентов, то 6-7 процентных пунктов мы будем субсидировать банкам», — заявил он.

В проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы для развития цифровой экономики на субсидирование ставок в 2019 году заложено 1,71 миллиарда рублей, в 2020 году — 3,66 миллиарда рублей, в 2021 году — 7,124 миллиарда рублей.

Как отметил Кисляков, благодаря господдержке компании, которые будут разрабатывать и внедрять продукты для реального сектора российской экономики, смогут получить кредитов за три года на 146 миллиардов рублей. Он добавил, что «необходимо обеспечить востребованность и популярность этой меры».

Предполагается, что Минкомсвязь будет выделять деньги напрямую кредитным организациям и Внешэкономбанку, которые, в свою очередь, будут кредитовать участников IT-рынка на льготных условиях.

На данный момент, как отмечают участники банковского рынка, отрасль неохотно кредитуют из-за недостаточного залогового обеспечения, что приводит к необходимости формирования повышенных резервов по кредитам из-за более высоких рисков.

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