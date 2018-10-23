«Норникель» стал соучредителем «Инновационного инжинирингового центра»

«Норникель» стал одним из соучредителей некоммерческой организации «Инновационный инжиниринговый центр», сообщает ВВС.

В сообщении отмечается, что генеральным директором центра является Николай Колпаков. В июле на выставке «Иннопром — 2018» Колпаков говорил, что «Инновационный инжиниринговый центр» будет «интегратором построения кооперационных связей в сфере технологического инжиниринга в России».

На том же мероприятии заместитель директора департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук заявил, что компания рассматривает «Инновационный инжиниринговый центр» «как интерфейс взаимодействия с российскими компаниями по решению наших непосредственных конкретных задач».

В свою очередь в «Норникеле» отметили, что компания активно занимается развитием цифровых и IT-технологий и тесно сотрудничает с участниками этого рынка. Неделю назад компания подписала партнерское соглашение со «Сколково». «Норникель» создает в «Сколково» партнерский центр, который займется развитием, продвижением и внедрением новых IT-технологий. Участники соглашения уверены, что партнерство придаст новый импульс для всей IT-отрасли в целом и привлечет интерес лучших технологических компаний страны.

Взаимодействие «Норникеля» с Инновационным инжиниринговым центром, подчеркивают в компании, позволит обеспечить создание интерфейса взаимодействия с российскими предприятиями, в том числе малого бизнеса и реализовывать инжиниринговые проекты по созданию новых технологических решений на базе отечественных технологий.

В «Норникеле» также отмечают, что долгосрочная стратегия развития компании предусматривает масштабную инвестиционную программу, включающую модернизацию действующих и создание новых мощностей для повышения эффективности, экологичности и безопасности производства. Компания заинтересована в сотрудничестве с надежными российскими поставщиками, которые будут соблюдать взятые на себя обязательства по срокам поставки, объему и качеству в ыполняемых работ, оказываемых услуг.Такой опыт у «Норникеля» уже есть. Компания и ее дочерние предприятия, сотрудничают не только с промышленными комплексами Красноярского края, но и других регионов страны.