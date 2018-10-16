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В «Норникеле» роботов научили выдавать справки и очищать руду от мусора

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Специалисты «Цифровой лаборатории» компании «Норникель» приспособили технологию машинного зрения для очищения руды, дополненную реальность для охраны труда на предприятиях и внедрили программных роботов в отдел кадров. Об этом рассказал «Ленте.ру» ее руководитель Алексей Манихин накануне переезда подразделения в «Сколково».

«Наша задача заключается в сборе информации об узких местах на производстве и поиске цифровых решений, позволяющих их как-то расшить. Затем мы изготавливаем прототип, который испытывается в промышленных условиях в течении нескольких месяцев», — объяснил Манихин.

В лаборатории, трудится всего пять человек: IT-специалисты и сотрудники производственного блока. Однако в разработке у них уже около сотни инициатив, поступающих от сотрудников различных предприятий и подразделений металлургического гиганта.
«В поисках цифровых решений мы обращались к различным технологическим компаниям и стартапам, которые часто оказывались резидентами «Сколково», — рассказывает собеседник «Ленты.ру». — В какой-то момент мы просто познакомились с руководством фонда, и они нам предложили не ходить вокруг да около, а поселится здесь в инновационном центре».

Ранее сообщалось, что «Норникель» и Сколково подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Представители компании получат доступ к талантливым стартаперам, в развитие которых вкладывается инновационный фонд, и к современному оборудованию, инфраструктуре, позволяющей создавать любые необходимые прототипы.

«Мы уже присмотрели подходящие для нас помещения и в начале следующего года уже сюда переедем», — добавил Манихин.
Буквально на днях его подчиненные поставили на норильском предприятии оборудование, которое позволяет на конвейере с рудой выявлять рудозасоряющие вещества, к примеру, куски арматуры, которые обычно высматривает человек. Теперь машинное зрение само находит такие предметы и передает сигнал об их обнаружении человеку.
«Позднее мы хотим поставить туда манипулятор и полностью автоматизировать весь этот процесс», — отметил руководитель Лаборатории.

Эта технология позволит эффективнее бороться с поломками дробилок и простоями подачи руды на производство. Да и в целом, работа лаборатории нацелена главным образом на сокращение операционных издержек в самых различных направлениях деятельности «Норникеля»: от непосредственно производства металла до работы с кадрами.
Именно с внедрения программного робота, выдающего справки 2НДФЛ меньше года назад началась история работы «Цифровой лаборатории» «Норникеля». Теперь на заботу о сотрудниках сориентирован проект по внедрению дополненной реальности в сферу охраны труда. Надев специальные очки, работники могут воочую увидеть к чему может привести нарушение установленной техники безопасности.

Компания собирается вложить в работу лаборатории 350 миллионов рублей в течении трех лет. Хорошо зарекомендовавшие себя на испытаниях прототипы будут внедряться после расчета экономического эффекта их применения.

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