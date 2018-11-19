Депутат Красноярского края выпал из окна

Умер первый вице-спикер законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По информации источника в правоохранительных органах, его тело было обнаружено возле дома на улице Декабристов в Красноярске около семи утра. «Наряду с другими версиями, рассматривается версия о том, что он добровольно ушел из жизни», — заявили в региональном Следственном управлении.

На момент написания новости известно, что двор дома оцеплен, на место происшествия приехали полиция, следователи и эксперты-криминалисты.

Клешко родился в 1970 году в Абакане. С 2001 года работал депутатом законодательного собрания Красноярского края, входил во фракцию «Единая Россия». Также был известен как тележурналист, ставший лауреатом многочисленных профильных премий.