Задумавший госизмену ради жизни в США полицейский покаялся

Краснодарского полицейского уличили в попытке передать секретную информацию разведке США. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

Установлено, что полицейский был недоволен своей жизнью в России, мечтал эмигрировать в США, но опасался, что там у него возникнут сложности с трудоустройством. Поэтому он решил заслужить доверие американских властей и предложил свои услуги спецслужбам.

Сотрудник ППС собирался выйти на контакт с иностранной разведкой, чтобы передать персональные данные сотрудников полиции, военнослужащих, а также другую интересующую спецслужбы информацию о формах и методах работы российской правоохранительной системы, которая составляет государственную тайну.

Впрочем, как отметили в ФСБ, в какой-то момент мужчина отказался от своих планов и написал заявление о том, что его пыталась завербовать иностранная разведка.

В результате полицейскому вынесли предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). В соответствии с законодательством, лицо, инициативно сообщившее органам безопасности о сотрудничестве либо попытке вербовки иностранной разведкой, освобождается от уголовной ответственности.

В июле стало известно, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Такие дела теперь будут помечаться грифом «совершенно секретно».

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