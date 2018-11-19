Российскому флоту предрекли «неизбежный обвал»

Разрешение критических проблем российского надводного кораблестроения требует принятия экстренных мер, пишет на сайте ВПК.name капитан 3-го ранга запаса Максим Климов.

По его утверждению, «корабли ближней зоны изношены, устарели, фактически утратили боевое значение», а «корабли дальней зоны устарели, изношены, дороги в эксплуатации, остались считанные единицы», в результате чего в начале 2020-х годов неизбежен корабельный «обвал». Эксперт также критикует новые проекты и модернизацию надводной техники.

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Для решения указанных проблем, полагает Климов, ВМФ и оборонно-промышленному комплексу «критически необходимы массовые серии эффективных кораблей — как для ближней, так и дальней зоны».

В сентябре капитан 1-го ранга Константин Сивков назвал неоспоримым господство ВМС США в океанской зоне. В марте специалист отметил, что по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз, по крейсерам — в 6,5 раза, по эсминцам — впятеро, по многоцелевым атомным подводным лодкам — вчетверо. В декабре 2017 года эксперт отметил недостаточное число «полноценно боеспособных кораблей дальней морской и океанской зон», которыми располагает российский флот.

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