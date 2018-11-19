Shiseido научит женщин краситься

Японская компания Shiseido выпустила серию декоративной косметики. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 19 ноября.

В коллекцию вошли придающие сияние коже шиммеры Aura Dew для губ, век и скул, пудры, цветные и прозрачные гели для губ VisionAiry Gel и Crystal Gel, матовая помада ModernMatte, румяна-вуаль Minimalist, румяна InnerGlow Powder, подводки, туши и корректирующие карандаши. Всего в коллекции 18 продуктов 118 оттенков.

Фото: Shiseido 1 /8

«Мы придаем огромное значение наличию неразрывной связи между продуктами по уходу, которые являются нашей ценностью и гордостью, и макияжем Shiseido, — сказала Джилл Скаламандр (Jill Scalamandre), президент международного научно-инновационного центра макияжа Shiseido. — Активно использовав научные достижения компании для разработки инновационных текстур в макияже, мы вышли на тот же высокий уровень, что и в области средств по уходу за кожей».

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии. Производит косметику для ухода за кожей лица, а также средства для макияжа и парфюмерию.

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